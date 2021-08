Tokyo 2020, Washington Post: “A Jacobs beneficio del dubbio, ma storia atletica piena di truffatori” (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Washington Post si lascia andare ad alcune incredibili affermazioni in un articolo pubblicato quest’oggi dal noto giornale americano. L’argomento è la finale dei 100 metri piani ed evidentemente negli Usa non avere un velocista di livello deve essere un dramma interno mica male, visto che, seppur senza mai scrivere la parola doping, vengono fatte alcune accuse velate a Marcell Jacobs e all’intero movimento dell’atletica: “Non è colpa di Jacobs se la storia dell’atletica fa sospettare dei miglioramenti improvvisi e immensi. Gli annali dello sport sono disseminati di ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) Ilsi lascia andare ad alcune incredibili affermazioni in un articolo pubblicato quest’oggi dal noto giornale americano. L’argomento è la finale dei 100 metri piani ed evidentemente negli Usa non avere un velocista di livello deve essere un dramma interno mica male, visto che, seppur senza mai scrivere la parola doping, vengono fatte alcune accuse velate a Marcelle all’intero movimento dell’: “Non è colpa dise ladell’fa sospettare dei miglioramenti improvvisi e immensi. Gli annali dello sport sono disseminati di ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - Rinaldi_euro : Gad Lerner riesce anche a rovinare la festa italiana per Tokyo 2020. L'assurdo tweet su Jacobs – Il Tempo - RenzoCianchetti : RT @Libero_official: I sospetti gratuiti del #WashingtonPost su Marcell #Jacobs: 'Il suo sport pieno di campioni che esplodono e poi si riv… - nonabbiatepaura : Tokyo 2020, Malagò: “E’ aberrante che non ci sia lo ius soli sportivo, a 18 anni e un minuto chi ha requisiti deve… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Antistar in vasca. Il nuoto a Tokyo 2020 fugge dal divismo Per l'Italia buoni risultati, ma c'è ancora molto lavoro da fare (aspettando i 10 km di Paltrinieri) nuoto olimpiadi tokyo 2020 Le luci dell'Aquatics Center di Tokyo si sono spente assieme al weekend,...

Olimpiadi, per Nadia Battocletti bel settimo posto Buona prova per la trentina Nadia Battocletti nella finale olimpica dei 5000 metri a Tokyo 2020, che chiude al settimo posto , a pochissimo dal record italiano con un eccellente 14'46'29. Nella volata finale Battocletti è stata bravissima a recuperare una posizione e a stabilire il ...

Olimpiadi di Tokyo 2020, le gare e i risultati di oggi 2 agosto: Beach volley, Italia ai quarti. Ferrari argento nel corpo libero La Stampa Cus Palermo, Zoghlami nono nella finale dei 3000 siepi Uno dei dieci migliori atleti al mondo, nei 3000 siepi, è un talento Cus Palermo. Si chiama Ala Zoghlami ed oggi è entrato nella storia della nostra società e dello Sport siciliano. Nella finale delle ...

Olimpiadi: Tamberi, 'mai avrei pensato Gallo mi chiedesse foto, significa tanto' Tokyo, 2 ago. "Mai nella mia vita avrei pensato che Danilo Gallinari mi avrebbe chiesto di fare una foto, questo per me significa tantissimo". Sono le parole di ...

Per l'Italia buoni risultati, ma c'è ancora molto lavoro da fare (aspettando i 10 km di Paltrinieri) nuoto olimpiadiLe luci dell'Aquatics Center disi sono spente assieme al weekend,...Buona prova per la trentina Nadia Battocletti nella finale olimpica dei 5000 metri a, che chiude al settimo posto , a pochissimo dal record italiano con un eccellente 14'46'29. Nella volata finale Battocletti è stata bravissima a recuperare una posizione e a stabilire il ...Uno dei dieci migliori atleti al mondo, nei 3000 siepi, è un talento Cus Palermo. Si chiama Ala Zoghlami ed oggi è entrato nella storia della nostra società e dello Sport siciliano. Nella finale delle ...Tokyo, 2 ago. "Mai nella mia vita avrei pensato che Danilo Gallinari mi avrebbe chiesto di fare una foto, questo per me significa tantissimo". Sono le parole di ...