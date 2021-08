Tokyo 2020, volley femminile. Mazzanti: “Fatichiamo in attacco. Preoccupato? No, gasato” (Di lunedì 2 agosto 2021) “Ai quarti di finale ci arriviamo arrabbiati, ci tenevamo a vincere il girone. Facciamo più fatica del previsto in attacco e questa cosa un po’ ci pesa. Serve liberarsi, credo sia quella la chiave dell’Olimpiade. Come riuscirci? Servono partite, noi stiamo spingendo cercando di trovare continuità ed efficacia che ci appartiene”. Questo il commento di Davide Mazzanti dopo la sconfitta al tie-break dell’Italvolley femminile contro gli Usa nell’ultimo match della fase a gironi di Tokyo 2020. “Quando le attaccanti fanno fatica, non è semplice per la palleggiatrice trovare soluzioni e ci ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) “Ai quarti di finale ci arriviamo arrabbiati, ci tenevamo a vincere il girone. Facciamo più fatica del previsto ine questa cosa un po’ ci pesa. Serve liberarsi, credo sia quella la chiave dell’Olimpiade. Come riuscirci? Servono partite, noi stiamo spingendo cercando di trovare continuità ed efficacia che ci appartiene”. Questo il commento di Davidedopo la sconfitta al tie-break dell’Italcontro gli Usa nell’ultimo match della fase a gironi di. “Quando le attaccanti fanno fatica, non è semplice per la palleggiatrice trovare soluzioni e ci ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, SALTO IN ALTO: TAMBERI D'ORO L'AZZURRO SALTA 2,37 M, ORO A PARI MERITO ANCHE… - lightmoon972 : RT @repubblica: Atletica. Jacobs primo italiano in finale nella storia delle Olimpiadi con record europeo di 9'84 - ValeRossignoli : RT @Eurosport_IT: Ma che gruppo è l'#ItaliaTeam? ?????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics | #Athletics | #Tamberi https://t.… -