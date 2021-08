Tokyo 2020, volley femminile: Italia rimontata e ko al tie-break contro gli Stati Uniti (Di lunedì 2 agosto 2021) L’Italia del volley femminile viene sconfitta dagli Stati Uniti al tie-break e scala al secondo posto in classifica. Nella Pool B di Tokyo 2020 la squadra di Mazzanti viene scavalcata proprio dalle americane che rimontano le azzurre per 2-3 (25-21 16-25 27-25 17-24 12-15). In attesa del verdetto delle altre sfide, arriva il secondo ko di fila per il tricolore dopo quello contro la Cina. volley, IL CALENDARIO DELLE AZZURRE FAVORITE E OUTSIDER: LE AVVERSARIE DELL’Italia RISULTATI E CLASSIFICHE ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) L’delviene sconfitta daglial tie-e scala al secondo posto in classifica. Nella Pool B dila squadra di Mazzanti viene scavalcata proprio dalle americane che rimontano le azzurre per 2-3 (25-21 16-25 27-25 17-24 12-15). In attesa del verdetto delle altre sfide, arriva il secondo ko di fila per il tricolore dopo quellola Cina., IL CALENDARIO DELLE AZZURRE FAVORITE E OUTSIDER: LE AVVERSARIE DELL’RISULTATI E CLASSIFICHE ...

