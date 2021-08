Tokyo 2020, Vanessa Ferrari e il futuro: “Devo capire come sto davvero a livello fisico” (Di lunedì 2 agosto 2021) “Avevo in mente di chiudere questo percorso di questo quadriennio poi diventato quinquennio al meglio e così è stato e adesso ci sarà un po’ di stop, cercherò di capire cosa fare in futuro, quale sarà la scelta migliore per me. Il mio allenatore dice che Devo continuare? Non lo so, adesso vediamo. Lui non ha dubbi, io non so: Devo valutare alcune situazioni, capire come sto fisicamente”. Lo ha detto Vanessa Ferrari, argento nella ginnastica artistica alle Olimpiadi di Tokyo 2020, a Casa Italia parlando del suo ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) “Avevo in mente di chiudere questo percorso di questo quadriennio poi diventato quinquennio al meglio e così è stato e adesso ci sarà un po’ di stop, cercherò dicosa fare in, quale sarà la scelta migliore per me. Il mio allenatore dice checontinuare? Non lo so, adesso vediamo. Lui non ha dubbi, io non so:valutare alcune situazioni,sto fisicamente”. Lo ha detto, argento nella ginnastica artistica alle Olimpiadi di, a Casa Italia parlando del suo ...

