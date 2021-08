Tokyo 2020, una notte da after-party per l’Italia: pochi lampi nell’atletica e nel tiro al piattello. Ma oggi è il giorno di Vanessa Ferrari (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo i fuochi di artificio di ieri, con due ori nell’atletica leggera che hanno fatto dell’1 agosto 2021 uno dei giorni più importanti della storia dello sport italiano, questa notte, la decima notte olimpica, tutto ha avuto un senso da after-party, quando gli amici sono andati via e non ti resta che un goccio di malinconia e la casa da rimettere a posto. I primi a scendere in campo sono stati Tommaso Chelli e Riccardo Mazzetti nel tentativo di qualificarsi per la Pistola 25 metri. L’andazzo del tiro a segno italiano in questa Olimpiade prometteva poco di buono e così è stato, con i due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo i fuochi di artificio di ieri, con due orileggera che hanno fatto dell’1 agosto 2021 uno dei giorni più importanti della storia dello sport italiano, questa, la decimaolimpica, tutto ha avuto un senso da, quando gli amici sono andati via e non ti resta che un goccio di malinconia e la casa da rimettere a posto. I primi a scendere in campo sono stati Tommaso Chelli e Riccardo Mazzetti nel tentativo di qualificarsi per la Pistola 25 metri. L’andazzo dela segno italiano in questa Olimpiade prometteva poco di buono e così è stato, con i due ...

