Tokyo 2020, Timanovskaya è "al sicuro": non torna in Bielorussia (Di lunedì 2 agosto 2021) L'atleta bielorussa Kristina Timanovskaya è "al sicuro" dopo un presunto tentativo di rapimento. Lo ha detto il Comitato Olimpico Internazionale (Cio). L'opposizione bielorussa domenica ha accusato le autorità di Minsk di aver tentato di rapire l'atleta a Tokyo e di costringerla a rientrare in patria. Il portavoce del Cio, Mark Adams, ha dichiarato che ha trascorso la notte in un hotel all'aeroporto Haneda di Tokyo in un "ambiente sicuro". Ora è sotto la custodia delle autorità locali e il Cio ha chiesto al Comitato olimpico bielorusso un rapporto scritto sulla questione. I rappresentanti del Cio le hanno ...

