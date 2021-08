Tokyo 2020, Tamberi su Instagram: “Ho paura di dormire, non voglio svegliarmi dal sogno” (Di lunedì 2 agosto 2021) “Sono le 6 di mattina e ho paura di andare a dormire…non voglio svegliarmi da questo sogno che sembra cosi tanto realtà!“. Così Gianmarco Tamberi sul suo profilo Instagram. L’azzurro ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e non riesce a contenere l’emozione. Dopo aver saltato i Giochi Olimpici di Rio 2016 per infortunio, l’atleta anconetano attendeva solamente questo momento e ora se lo gode tutto. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) “Sono le 6 di mattina e hodi andare a…nonda questoche sembra cosi tanto realtà!“. Così Gianmarcosul suo profilo. L’azzurro ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in alto alle Olimpiadi die non riesce a contenere l’emozione. Dopo aver saltato i Giochi Olimpici di Rio 2016 per infortunio, l’atleta anconetano attendeva solamente questo momento e ora se lo gode tutto. SportFace.

