Tokyo 2020, Tamberi: “Sapevo di potercela fare, è una medaglia che ho inseguito tanto” (Di lunedì 2 agosto 2021) Il campione olimpico di salto in alto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, Gianmarco Tamberi, quest’oggi ha ricevuto la tanto agognata medaglia d’oro e al termine della premiazione non ha nascosto la sua gioia: “Il momento dell’inno e del tricolore che sale è quello più bello di tutti. La medaglia è uno spettacolo, l’ho inseguita così tanto, sono stati cinque ani di sacrifici. Non mi interessava accontentarmi di alcuni traguardi, volevo essere felice per il traguardo più grande. Arrivavo dalla peggior gara di tutti i finalisti, ma alla fine è andata bene. ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) Il campione olimpico di salto in alto ai Giochi Olimpici di, Gianmarco, quest’oggi ha ricevuto laagognatad’oro e al termine della premiazione non ha nascosto la sua gioia: “Il momento dell’inno e del tricolore che sale è quello più bello di tutti. Laè uno spettacolo, l’ho inseguita così, sono stati cinque ani di sacrifici. Non mi interessava accontentarmi di alcuni traguardi, volevo essere felice per il traguardo più grande. Arrivavo dalla peggior gara di tutti i finalisti, ma alla fine è andata bene. ...

