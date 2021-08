Tokyo 2020, profilo Instagram lavori a maglia Daley supera i 400 mila follower (Di lunedì 2 agosto 2021) I lavori a maglia di Tom Daley hanno conquistato tutti. Il profilo Instagram dove il tuffatore britannico pubblica le sue creazioni ha superato i 400 mila follower, dopo essere stato immortalato ieri sugli spalti di Tokyo 2020 mentre si dedicava al suo nuovo hobby durante la finale femminile del trampolino da tre metri. Un’immagine che ha fatto il giro del mondo. Grazie a questa passione, scoperta durante il lockdown, Daley ha la possibilità di fare anche della beneficenza: un maglione arcobaleno da lui ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) Idi Tomhanno conquistato tutti. Ildove il tuffatore britannico pubblica le sue creazioni hato i 400, dopo essere stato immortalato ieri sugli spalti dimentre si dedicava al suo nuovo hobby durante la finale femminile del trampolino da tre metri. Un’immagine che ha fatto il giro del mondo. Grazie a questa passione, scoperta durante il lockdown,ha la possibilità di fare anche della beneficenza: un maglione arcobaleno da lui ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Olimpiadi, festa alcolica tra gli atleti: hanno violato le regole COVID. Cosa succederà adesso Olimpiadi , diversi atleti partecipanti a Tokyo 2020 sarebbero stati coinvolti in una festa a base di alcol. Stando alla ricostruzione sarebbe arrivata anche la polizia. Foto: 123rf, Shutterstock Music: 'Summer' from Bensound.com

La compagna di Marcell Jacobs: 'Un'impresa emozionante, sono ancora frastornata' Nicole Daza non riesce ancora a trattenere l'emozione mentre rivive gli attimi che hanno visto il suo compagno Marcell Jacobs riscrivere la storia dell'atletica alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e conquistare la medaglia d'oro nei 100 metri piani con l'incredibile record di 9''80. 'Un emozione unica - racconta in collegamento con 'Morning News' - I bambini erano con me davanti alla ...

Tokyo 2020, tutte le medaglie dell’Italia alle Olimpiadi La Stampa Tokyo 2020, favola Tamberi oro e lacrime dopo l’infortunio: “Estasi pura” Al suo fianco, in pista, c’è il gesso che 5 anni fa ha dovuto portarsi come compagni di viaggio a Rio de Janeiro. Gimbo ha passato giorni a piangere e notti insonni, ha tartassato i suoi cari e, sopra ...

Tokyo 2020, Timanovskaya è “al sicuro”: non torna in Bielorussia L’atleta bielorussa Kristina Timanovskaya è “al sicuro” dopo un presunto tentativo di rapimento. Lo ha detto il Comitato Olimpico Internazionale (Cio). L’opposizione bielorussa domenica ha accusato le ...

