Tokyo 2020, pallanuoto: il Settebello non muore mai, altra rimonta con l’Ungheria (Di lunedì 2 agosto 2021) Quest’Italia non molla mai. La Nazionale di Sandro Campagna rimonta anche l’Ungheria e chiude il girone olimpico con un pareggio per 5-5. E adesso bisogna aspettare gli altri risultati per capire il piazzamento nel girone e gli accoppiamenti dei quarti di finale. Magiari sempre avanti e azzurri che riacciuffano il risultato nel quarto tempo con Figlioli e Di Fulvio. Dopo quasi tre minuti di gioco arriva il vantaggio ungherese, in parità numerica, per mano di Jansik, terzo mancino dei magiari. Il pareggio è immediato con il mancino italo-argentino Echenique che capitalizza la prima superiorità numerica azzurra. I due numeri 8 accendono la partita. Fiondata ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) Quest’Italia non molla mai. La Nazionale di Sandro Campagnaanchee chiude il girone olimpico con un pareggio per 5-5. E adesso bisogna aspettare gli altri risultati per capire il piazzamento nel girone e gli accoppiamenti dei quarti di finale. Magiari sempre avanti e azzurri che riacciuffano il risultato nel quarto tempo con Figlioli e Di Fulvio. Dopo quasi tre minuti di gioco arriva il vantaggio ungherese, in parità numerica, per mano di Jansik, terzo mancino dei magiari. Il pareggio è immediato con il mancino italo-argentino Echenique che capitalizza la prima superiorità numerica azzurra. I due numeri 8 accendono la partita. Fiondata ...

