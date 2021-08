Tokyo 2020, nuoto sincronizzato: Cerruti-Ferro seste al termine della prima giornata (Di lunedì 2 agosto 2021) Linda Cerruti e Costanza Ferro chiudono al sesto posto la prima giornata del duo programma libero per il nuoto sincronizzato ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il duo azzurro ha totalizzato un 91.2000, posizionandosi dietro a Russia, Cina, Ucraina, Giappone e Canada. Bell’esordio delle italiane in queste Olimpiadi. IL CALENDARIO DEL nuoto sincronizzato IL MEDAGLIERE La coppia azzurra formata da Linda Cerruti e Costanza Ferro rompe il ghiaccio alla grande in queste Olimpiadi con un esercizio ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) Lindae Costanzachiudono al sesto posto ladel duo programma libero per ilai Giochi Olimpici di. Il duo azzurro ha totalizzato un 91.2000, posizionandosi dietro a Russia, Cina, Ucraina, Giappone e Canada. Bell’esordio delle italiane in queste Olimpiadi. IL CALENDARIO DELIL MEDAGLIERE La coppia azzurra formata da Lindae Costanzarompe il ghiaccio alla grande in queste Olimpiadi con un esercizio ...

