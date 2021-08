Tokyo 2020, Nadia Comaneci: “Vanessa Ferrari storica” (TWEET) (Di lunedì 2 agosto 2021) Il meraviglioso argento di Vanessa Ferrari nella finale del corpo libero a Tokyo 2020 non è passato inosservato agli occhi dei grandi. Sui social, la leggendaria ginnasta Nadia Comaneci (cinque ori olimpici tra Montreal e Mosca) ha voluto celebrare la campionessa mondiale del 2006: “History for Vanessa Ferrari“, ha scritto la rumena, allegando alcune emoticon e una foto dello strepitoso esercizio dell’italiana. FOTO #VanessaFerrari pic.twitter.com/oHPxONIFiQ — Nadia Comaneci ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) Il meraviglioso argento dinella finale del corpo libero anon è passato inosservato agli occhi dei grandi. Sui social, la leggendaria ginnasta(cinque ori olimpici tra Montreal e Mosca) ha voluto celebrare la campionessa mondiale del 2006: “History for“, ha scritto la rumena, allegando alcune emoticon e una foto dello strepitoso esercizio dell’italiana. FOTO #pic.twitter.com/oHPxONIFiQ —...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - Rinaldi_euro : Gad Lerner riesce anche a rovinare la festa italiana per Tokyo 2020. L'assurdo tweet su Jacobs – Il Tempo - infoitsport : Tokyo 2020, è grand'Italia: la gioia di Ferrari, Jacobs e Tamberi - anthos965iclou1 : RT @Agenzia_Ansa: Vanessa Ferrari medaglia d'argento nel corpo libero di ginnastica - Olimpiadi Tokyo 2020 - -