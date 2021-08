Tokyo 2020, medagliere Italia: 28 podi come a Rio 2016 (Di lunedì 2 agosto 2021) (Adnkronos) – Con lo storico argento conquistato da Vanessa Ferrari nella ginnastica artistica sale a 28 il numero di medaglie degli azzurri alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il bilancio adesso è di 4 ori, 9 argenti e 15 bronzi che permettono all’Italia Team di eguagliare il bottino conquistato a Rio 2016, quando mancano sei giorni al termine della rassegna giapponese. Con una medaglia certa nella vela nel Nacra 17, sarà oro o argento, la squadra azzurra salirà a 29 superando i 28 titoli conquistati a Rio 2016 e Londra 2012. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 2 agosto 2021) (Adnkronos) – Con lo storico argento conquistato da Vanessa Ferrari nella ginnastica artistica sale a 28 il numero di medaglie degli azzurri alle Olimpiadi di. Il bilancio adesso è di 4 ori, 9 argenti e 15 bronzi che permettono all’Team di eguagliare il bottino conquistato a Rio, quando mancano sei giorni al termine della rassegna giapponese. Con una medaglia certa nella vela nel Nacra 17, sarà oro o argento, la squadra azzurra salirà a 29 superando i 28 titoli conquistati a Rioe Londra 2012. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

