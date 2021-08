Tokyo 2020, Malagò: “Per Vanessa Ferrari medaglia più che meritata, che storia incredibile” (Di lunedì 2 agosto 2021) “Quella di Vanessa Ferrari è una storia incredibile, basti vedere la gara di oggi, dove lei trentenne ha battuto delle sedicenni”: queste le prime parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo l’argento conquistato da Vanessa Ferrari al corpo libero. “Ha subito una sequenza di infortuni che avrebbero fermato tutti – ha aggiunto Malagò – senza contare i 4 posti e la sua lunga rincorsa a questa qualificazione presa all’ultimo soffio. Dire che questa medaglia è meritata è dire poco. Complimenti alla Federazione e al ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) “Quella diè una, basti vedere la gara di oggi, dove lei trentenne ha battuto delle sedicenni”: queste le prime parole del presidente del Coni, Giovanni, dopo l’argento conquistato daal corpo libero. “Ha subito una sequenza di infortuni che avrebbero fermato tutti – ha aggiunto– senza contare i 4 posti e la sua lunga rincorsa a questa qualificazione presa all’ultimo soffio. Dire che questaè dire poco. Complimenti alla Federazione e al ...

