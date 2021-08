Tokyo 2020, l’Italia punta al record di Roma 1960 (Di lunedì 2 agosto 2021) La spedizione italiana è giá certa di avere 28 medaglie: ne mancano solo nove per superare il record di Roma 1960 e Los Angeles 1932. Italia, previsioni medaglie Con le due leggendarie medaglie d’oro di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs, l’Italia fa un grande salto in avanti nel medagliere. A metà di questi Giochi e con una settimana di gare ancora davanti, l’Italia ha già eguagliato il bottino dell’ultima Olimpiade di Rio 2016: 28 tra ori, argenti e bronzi (ora sono 27 ufficialmente, ma va aggiunta la medaglia certa che arriverà dalla coppia della vela Tita-Banti). A livello di risultati gli ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 2 agosto 2021) La spedizione italiana è giá certa di avere 28 medaglie: ne mancano solo nove per superare ildie Los Angeles 1932. Italia, previsioni medaglie Con le due leggendarie medaglie d’oro di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs,fa un grande salto in avanti nel medagliere. A metà di questi Giochi e con una settimana di gare ancora davanti,ha già eguagliato il bottino dell’ultima Olimpiade di Rio 2016: 28 tra ori, argenti e bronzi (ora sono 27 ufficialmente, ma va aggiunta la medaglia certa che arriverà dalla coppia della vela Tita-Banti). A livello di risultati gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Olimpiadi, festa alcolica tra gli atleti: hanno violato le regole COVID. Cosa succederà adesso Olimpiadi , diversi atleti partecipanti a Tokyo 2020 sarebbero stati coinvolti in una festa a base di alcol. Stando alla ricostruzione sarebbe arrivata anche la polizia. Foto: 123rf, Shutterstock Music: 'Summer' from Bensound.com

La compagna di Marcell Jacobs: 'Un'impresa emozionante, sono ancora frastornata' Nicole Daza non riesce ancora a trattenere l'emozione mentre rivive gli attimi che hanno visto il suo compagno Marcell Jacobs riscrivere la storia dell'atletica alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e conquistare la medaglia d'oro nei 100 metri piani con l'incredibile record di 9''80. 'Un emozione unica - racconta in collegamento con 'Morning News' - I bambini erano con me davanti alla ...

Tokyo 2020, tutte le medaglie dell’Italia alle Olimpiadi La Stampa Tokyo 2020, favola Tamberi oro e lacrime dopo l’infortunio: “Estasi pura” Al suo fianco, in pista, c’è il gesso che 5 anni fa ha dovuto portarsi come compagni di viaggio a Rio de Janeiro. Gimbo ha passato giorni a piangere e notti insonni, ha tartassato i suoi cari e, sopra ...

Tokyo 2020, Timanovskaya è “al sicuro”: non torna in Bielorussia L’atleta bielorussa Kristina Timanovskaya è “al sicuro” dopo un presunto tentativo di rapimento. Lo ha detto il Comitato Olimpico Internazionale (Cio). L’opposizione bielorussa domenica ha accusato le ...

