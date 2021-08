Tokyo 2020, La Torre: “Insinuazioni su Jacobs? C’è chi rosica” (Di lunedì 2 agosto 2021) “Credo ci sia un pochino di fastidio, non so se il termine giusto sia ‘rosicare’. Non esiste nessuna legge che dice che chi vince lo sprint dev’essere per forza americano o inglese“. A parlare è Antonio La Torre, direttore tecnico delle squadre nazionali di atletica leggera, che replica ai microfoni di “Radio Popolare” ai dubbi sollevati dal Washington Post e dal NY Times che giudicavano “molto repentini” i miglioramenti cronometrici di Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri ai Giochi di Tokyo 2020. La Torre ha spiegato: “Nel 2003, ai mondiali di Parigi, vinse un certo Collins ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) “Credo ci sia un pochino di fastidio, non so se il termine giusto sia ‘re’. Non esiste nessuna legge che dice che chi vince lo sprint dev’essere per forza americano o inglese“. A parlare è Antonio La, direttore tecnico delle squadre nazionali di atletica leggera, che replica ai microfoni di “Radio Popolare” ai dubbi sollevati dal Washington Post e dal NY Times che giudicavano “molto repentini” i miglioramenti cronometrici di Marcell, campione olimpico dei 100 metri ai Giochi di. Laha spiegato: “Nel 2003, ai mondiali di Parigi, vinse un certo Collins ...

