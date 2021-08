Tokyo 2020, la gara di Marcell Jacobs dal Lago di Garda: i parenti del campione riuniti nell’hotel della mamma impazziscono di gioia (Di lunedì 2 agosto 2021) riuniti all’hotel di Manerba del Garda, gestito dalla mamma di Marcell, un gruppo di parenti del campione olimpico assistono alla finale. Il tifo è così forte che sarà arrivato fino a Tokyo dove Jacobs ha conquistato l’oro, diventando l’uomo più veloce del mondo. Un’esplosione di gioia incontenibile e contagiosa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021)all’hotel di Manerba del, gestito dalladi, un gruppo didelolimpico assistono alla finale. Il tifo è così forte che sarà arrivato fino adoveha conquistato l’oro, diventando l’uomo più veloce del mondo. Un’esplosione diincontenibile e contagiosa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

