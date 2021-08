Tokyo 2020, Jacobs interrotto durante l’intervista: “Scusa Marcell, c’è Mario Draghi al telefono” (Di lunedì 2 agosto 2021) “Scusa Marcell, c’è Mario al telefono”, nulla di strano, se non stessimo parlando di Marcell Jacobs, medaglia d’oro olimpica a Tokyo 2020 dei 100 metri, e di Mario Draghi, presidente del Consiglio italiano. Tutto è accaduto durante un bagno di domande dei giornalisti subito dopo la gara e Marcell ha risposto con una smorfia di stupore. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) “, c’èal”, nulla di strano, se non stessimo parlando di, medaglia d’oro olimpica adei 100 metri, e di, presidente del Consiglio italiano. Tutto è accadutoun bagno di domande dei giornalisti subito dopo la gara eha risposto con una smorfia di stupore. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

