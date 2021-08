Tokyo 2020, Jacobs e il Texas: “Sono nato lì e basta. L’Italia è il mio Paese” (Di lunedì 2 agosto 2021) Marcell Jacobs ribadisce, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che il suo cuore batte solo per il tricolore. Il fresco vincitore della medaglia d’oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo si è pronunciato in merito alle proprie origini: “Io in Texas Sono solo nato: da quando ho 10 mesi vivo in Italia, e L’Italia e’ il mio Paese”, ha spiegato in collegamento video dal villaggio olimpico nella notte. Anche sul suo profilo Instagram non ha nascosto la gioia infinita, sua e di tutti i tifosi che lo hanno elogiato: “Siete incredibili! Ho sentito tutto il vostro supporto! Promesso ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) Marcellribadisce, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che il suo cuore batte solo per il tricolore. Il fresco vincitore della medaglia d’oro nei 100 metri alle Olimpiadi disi è pronunciato in merito alle proprie origini: “Io insolo: da quando ho 10 mesi vivo in Italia, ee’ il mio”, ha spiegato in collegamento video dal villaggio olimpico nella notte. Anche sul suo profilo Instagram non ha nascosto la gioia infinita, sua e di tutti i tifosi che lo hanno elogiato: “Siete incredibili! Ho sentito tutto il vostro supporto! Promesso ...

