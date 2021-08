Tokyo 2020, Italia-Usa 2-3: azzurre del volley ancora k.o. (Di lunedì 2 agosto 2021) (Adnkronos) – Seconda sconfitta per l’Italia della pallavolo femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le azzurre, già qualificate ai quarti di finale, dopo il k.o. con la Cina perdono anche con gli Stati Uniti per 3-2 e vedono sfumare la possibilità di chiudere al primo posto il girone. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 2 agosto 2021) (Adnkronos) – Seconda sconfitta per l’della pallavolo femminile alle Olimpiadi di. Le, già qualificate ai quarti di finale, dopo il k.o. con la Cina perdono anche con gli Stati Uniti per 3-2 e vedono sfumare la possibilità di chiudere al primo posto il girone. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

