Tokyo 2020, il medagliere di oggi (Di lunedì 2 agosto 2021) Tokyo 2020, ecco il medagliere aggiornato di oggi delle Olimpiadi: 1) Cina 29 ori, 17 argenti, 16 bronzi; 2) Stati Uniti 22, 25, 17; 3) Giappone 17, 6, 10; 4) Australia 14, 4, 15; 5) Russia (Roc) 12, 21, 17; 6) Gran Bretagna 11, 12, 12; 7) Francia 6, 10, 7; 8) Germania 6, 6, 11; 9) Corea del Sud 6, 4, 9; 10) Olanda 5, 7, 6; 11) Italia 4, 9, 15. Con lo storico argento conquistato da Vanessa Ferrari nella ginnastica artistica sale a 28 il numero di medaglie degli azzurri alle Olimpiadi. Il bilancio adesso è di 4 ori, 9 argenti e 15 bronzi che permettono all’Italia Team di eguagliare il bottino conquistato a Rio 2016, quando ... Leggi su funweek (Di lunedì 2 agosto 2021), ecco ilaggiornato didelle Olimpiadi: 1) Cina 29 ori, 17 argenti, 16 bronzi; 2) Stati Uniti 22, 25, 17; 3) Giappone 17, 6, 10; 4) Australia 14, 4, 15; 5) Russia (Roc) 12, 21, 17; 6) Gran Bretagna 11, 12, 12; 7) Francia 6, 10, 7; 8) Germania 6, 6, 11; 9) Corea del Sud 6, 4, 9; 10) Olanda 5, 7, 6; 11) Italia 4, 9, 15. Con lo storico argento conquistato da Vanessa Ferrari nella ginnastica artistica sale a 28 il numero di medaglie degli azzurri alle Olimpiadi. Il bilancio adesso è di 4 ori, 9 argenti e 15 bronzi che permettono all’Italia Team di eguagliare il bottino conquistato a Rio 2016, quando ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - Rinaldi_euro : Gad Lerner riesce anche a rovinare la festa italiana per Tokyo 2020. L'assurdo tweet su Jacobs – Il Tempo - maximchd : RT @NicolaPorro: Guardate cosa diceva Il Fatto giusto tre giorni prima delle imprese di #Jacobs e #Tamberi... Ha portato bene! ?? https://t.… - SPalermo91 : RT @azzurridigloria: ????TOKYO 2020, IL MEDAGLIERE ???? Si conclude il decimo giorno di spedizione #olimpica: il #medagliere dell' @ItaliaTeam_… -