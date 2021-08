Tokyo 2020, il medagliere azzurro a quota 28: con il podio della vela superati Rio e Londra (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo l’incetta di ieri, con i due ori importantissimi dall’atletica di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, l’Italia prosegue il suo cammino ai Giochi di Tokyo 2020 con le qualificazioni in diverse discipline. Nel fitto programma di oggi, occhi puntati sulla gara nella ginnastica di Vanessa Ferrari: potrebbe essere lei ad arricchire il medagliere azzurro, oggi salita quota 28 con 4 ori, 9 argenti e 15 bronzi grazie al secondo posto ottenuto nel corpo libero femminile da Vanessa Ferrari. Considerando anche la medaglia sicura, ma non ancora assegnata, dalla gara di vela di domani, che vedrà ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo l’incetta di ieri, con i due ori importantissimi dall’atletica di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, l’Italia prosegue il suo cammino ai Giochi dicon le qualificazioni in diverse discipline. Nel fitto programma di oggi, occhi puntati sulla gara nella ginnastica di Vanessa Ferrari: potrebbe essere lei ad arricchire il, oggi salita28 con 4 ori, 9 argenti e 15 bronzi grazie al secondo posto ottenuto nel corpo libero femminile da Vanessa Ferrari. Considerando anche la medaglia sicura, ma non ancora assegnata, dalla gara didi domani, che vedrà ...

