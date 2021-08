Tokyo 2020, ginnastica artistica: magica Vanessa Ferrari, è medaglia d’argento al corpo libero (Di lunedì 2 agosto 2021) Vanessa Ferrari è medaglia d’argento al corpo libero ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Giornata storia per la ginnastica artistica italiana, che raggiunge un risultato storico: l’unica ginnasta a vincere una medaglia olimpica risale al 1928 ai Giochi di Amsterdam. Primo posto per l’americana Jade Carey (14.366), mentre al terzo posto a pari merito la russa Angelina Melnikova e la giapponese Mai Murakami (14.166) IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA ginnastica artistica IL ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021)alai Giochi Olimpici di. Giornata storia per laitaliana, che raggiunge un risultato storico: l’unica ginnasta a vincere unaolimpica risale al 1928 ai Giochi di Amsterdam. Primo posto per l’americana Jade Carey (14.366), mentre al terzo posto a pari merito la russa Angelina Melnikova e la giapponese Mai Murakami (14.166) IL PROGRAMMA COMPLETO DELLAIL ...

