Tokyo 2020, Francesca Dallapé: «Il mio tifo per Vanessa Ferrari e i giochi visti da casa» (Di lunedì 2 agosto 2021) «Un percorso iniziato 5 anni fa con tante difficoltà, tre operazioni ai piedi. Penso che essere arrivata fino a qui sia qualcosa di incredibile e non potevo sognare modo migliore di qualificarmi per questa finale. Ho lavorato tantissimo. Cercherò di dare il massimo, come ho sempre fatto, perché nessuno mi ha mai regalato niente. La Gara è gara ma sappiate che ci crederò fino in fondo!!! Vi chiedo il massimo supporto per tentare l’impresa». È il messaggio di Vanessa Ferrari per la sua gara, il corpo libero, alle Olimpiadi di Tokyo (ore 10 e 45 su Rai Due e Discovery+), i suoi quarti giochi costellati di quarti posti. Leggi su vanityfair (Di lunedì 2 agosto 2021) «Un percorso iniziato 5 anni fa con tante difficoltà, tre operazioni ai piedi. Penso che essere arrivata fino a qui sia qualcosa di incredibile e non potevo sognare modo migliore di qualificarmi per questa finale. Ho lavorato tantissimo. Cercherò di dare il massimo, come ho sempre fatto, perché nessuno mi ha mai regalato niente. La Gara è gara ma sappiate che ci crederò fino in fondo!!! Vi chiedo il massimo supporto per tentare l’impresa». È il messaggio di Vanessa Ferrari per la sua gara, il corpo libero, alle Olimpiadi di Tokyo (ore 10 e 45 su Rai Due e Discovery+), i suoi quarti giochi costellati di quarti posti.

