Tokyo 2020, con Vanessa Ferrari l’Italia eguaglia già Rio 2016 a quota 28 medaglie (Di lunedì 2 agosto 2021) L’obiettivo delle 30 medaglie fissato dal presidente del Coni Giovanni Malagò è sempre più vicino a Tokyo 2020. Ma il dato che balza maggiormente all’occhio è un altro: quando mancano sei giorni (e mezzo) al termine dell’Olimpiade, l’Italia ha già eguagliato numero di podi di Rio 2016 con il meraviglioso argento di Vanessa Ferrari, la 28ma medaglia azzurra. Non finisce qui, i segnali positivi per lo sport dello Stivale raccontano di una poliedricità incredibile: con la medaglia sicura di Tita-Banti (almeno argento nel Nacra-17) che arriverà martedì per ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) L’obiettivo delle 30fissato dal presidente del Coni Giovanni Malagò è sempre più vicino a. Ma il dato che balza maggiormente all’occhio è un altro: quando mancano sei giorni (e mezzo) al termine dell’Olimpiade,ha giàto numero di podi di Riocon il meraviglioso argento di, la 28ma medaglia azzurra. Non finisce qui, i segnali positivi per lo sport dello Stivale raccontano di una poliedricità incredibile: con la medaglia sicura di Tita-Banti (almeno argento nel Nacra-17) che arriverà martedì per ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - Rinaldi_euro : Gad Lerner riesce anche a rovinare la festa italiana per Tokyo 2020. L'assurdo tweet su Jacobs – Il Tempo - TreTsun : RT @Agenzia_Ansa: Vanessa Ferrari medaglia d'argento nel corpo libero di ginnastica - Olimpiadi Tokyo 2020 - - CorrNazionale : #OlimpiadiTokyo2020: dopo 93 anni la ginnastica artistica femminile italiana torna sul podio olimpico con l’argento… -