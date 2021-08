Tokyo 2020, Antonio Rossi elogia Jacobs: “Ha fatto qualcosa di incredibile, felice per lui” (Di lunedì 2 agosto 2021) “Se ci ripenso, ho ancora i brividi, ha fatto qualcosa di incredibile. Un percorso eccezionale, dalla batteria alla finale. E poi la serenità dimostrata nell’intervista post-vittoria. Una cosa unica. Vincere i 100 metri è il massimo, significa essere il più veloce al mondo. Sono felice per lui, per la sua famiglia, per i suoi amici e per la Federazione“. Antonio Rossi si è così espresso sull’impresa di Marcell Jacobs, azzurro vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, nella specialità dei 100 metri piani. Il ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) “Se ci ripenso, ho ancora i brividi, hadi. Un percorso eccezionale, dalla batteria alla finale. E poi la serenità dimostrata nell’intervista post-vittoria. Una cosa unica. Vincere i 100 metri è il massimo, significa essere il più veloce al mondo. Sonoper lui, per la sua famiglia, per i suoi amici e per la Federazione“.si è così espresso sull’impresa di Marcell, azzurro vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di, nella specialità dei 100 metri piani. Il ...

