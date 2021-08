Tokyo 2020, 17 nuovi casi di Covid legati ai Giochi (Di lunedì 2 agosto 2021) Gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno registrato 17 nuovi casi di coronavirus legati ai Giochi, hanno affermato nel loro aggiornamento del lunedì. Nessun atleta tra gli ultimi contagi. Il dato giornaliero più alto è stato venerdì con circa 27 casi. Il totale dei test positivi legati ai Giochi di Tokyo è ora di 276, con 24 atleti tra i contagiati. Funweek. Leggi su funweek (Di lunedì 2 agosto 2021) Gli organizzatori delle Olimpiadi dihanno registrato 17di coronavirusai, hanno affermato nel loro aggiornamento del lunedì. Nessun atleta tra gli ultimi contagi. Il dato giornaliero più alto è stato venerdì con circa 27. Il totale dei test positiviaidiè ora di 276, con 24 atleti tra i contagiati. Funweek.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, SALTO IN ALTO: TAMBERI D'ORO L'AZZURRO SALTA 2,37 M, ORO A PARI MERITO ANCHE… - Moixus1970 : RT @Gazzetta_it: #Jacobs: “Pazzesco, io come Bolt. Un sogno diventato realtà” #Tokyo2020 - timeisdanciing : RT @Eurosport_IT: Ma che gruppo è l'#ItaliaTeam? ?????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics | #Athletics | #Tamberi https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Tokyo 2020: il caso dell'atleta bielorussa Tsimanouskaya Lo ha fatto sapere il Comitato olimpico internazionale a cui la velocista ha chiesto aiuto dopo essere stata prelevata dai Giochi di Tokyo 2020 e portata da funzionari in aeroporto per essere ...

Jacobs: 'Pazzesco, io come Bolt. Un sogno diventato realtà' Piove felicità sulle parole e sul volto di Marcell Jacobs. I telefonini impazziscono di gioia pure loro, arriva la chiamata del premier Draghi, c'è il messaggio del presidente Mattarella, tutta la ...

Tokyo 2020, tutte le medaglie dell’Italia alle Olimpiadi La Stampa Tag: olimpiadi tokyo 2020 La teramana con autorevolezza fa la sua splendida gara e resiste anche al rischio di una caduta. Il 4 agosto sarà in palio un posto in finale TERAMO – La sua Olimpiade è già storica, perché Gaia non è ...

gaia sabbatini alle olimpiadi di tokyo La teramana con autorevolezza fa la sua splendida gara e resiste anche al rischio di una caduta. Il 4 agosto sarà in palio un posto in finale TERAMO – La sua Olimpiade è già storica, perché Gaia non è ...

Lo ha fatto sapere il Comitato olimpico internazionale a cui la velocista ha chiesto aiuto dopo essere stata prelevata dai Giochi die portata da funzionari in aeroporto per essere ...Piove felicità sulle parole e sul volto di Marcell Jacobs. I telefonini impazziscono di gioia pure loro, arriva la chiamata del premier Draghi, c'è il messaggio del presidente Mattarella, tutta la ...La teramana con autorevolezza fa la sua splendida gara e resiste anche al rischio di una caduta. Il 4 agosto sarà in palio un posto in finale TERAMO – La sua Olimpiade è già storica, perché Gaia non è ...La teramana con autorevolezza fa la sua splendida gara e resiste anche al rischio di una caduta. Il 4 agosto sarà in palio un posto in finale TERAMO – La sua Olimpiade è già storica, perché Gaia non è ...