Tokyo 2020, 17 nuovi casi di Covid legati ai Giochi (Di lunedì 2 agosto 2021) Gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno registrato 17 nuovi casi di coronavirus legati ai Giochi, hanno affermato nel loro aggiornamento del lunedì. Nessun atleta tra gli ultimi contagi. Il dato giornaliero più alto è stato venerdì con circa 27 casi. Il totale dei test positivi legati ai Giochi di Tokyo è ora di 276, con 24 atleti tra i contagiati. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 2 agosto 2021) Gli organizzatori delle Olimpiadi dihanno registrato 17di coronavirusai, hanno affermato nel loro aggiornamento del lunedì. Nessun atleta tra gli ultimi contagi. Il dato giornaliero più alto è stato venerdì con circa 27. Il totale dei test positiviaidiè ora di 276, con 24 atleti tra i contagiati. L'articolo proviene da Italia Sera.

