Tiro con l’arco, Lucilla Boari al ritorno in Italia: “Questa medaglia era un sogno. Ci ho creduto fino all’ultima freccia” (Di lunedì 2 agosto 2021) Le emozioni per la medaglia di bronzo conquistata pochi giorni fa ai Giochi Olimpici sono ancora vive negli occhi di Lucilla Boari. L’azzurra ha salutato Tokyo 2020 ed è rientrata in Italia, dove ad accoglierla, oltre ai suoi affetti, ha trovato la Federazione Italiana di Tiro con l’arco, alla quale ha rilasciato alcune dichiarazioni. “Questo risultato devo dire che non era programmato, era un grande sogno. Ci ho sempre creduto, fino all’ultima freccia, quel 10 che mi ha consegnato la ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Le emozioni per ladi bronzo conquistata pochi giorni fa ai Giochi Olimpici sono ancora vive negli occhi di. L’azzurra ha salutato Tokyo 2020 ed è rientrata in, dove ad accoglierla, oltre ai suoi affetti, ha trovato la Federazionena dicon, alla quale ha rilasciato alcune dichiarazioni. “Questo risultato devo dire che non era programmato, era un grande. Ci ho sempre, quel 10 che mi ha consegnato la ...

Advertising

ItaliaTeam_it : “Meglio di così non potevo chiedere”. ?? ?? Con un bronzo storico al collo, la prima medaglia olimpica per il tiro c… - Coninews : ARGENTO PER MAURO! ???? A #Tokyo2020, alla sua quarta Olimpiade, Mauro #Nespoli sale sul secondo gradino del podio… - Eurosport_IT : Portiamo a casa altre 4 medaglie: sono 24 totali nel medagliere! ???????? ?? Mauro Nespoli (Tiro con l'arco individuale… - 2003_manchester : RT @MickOnsenta: Calciomercato @acmilan deprimente, pensare di affrontare una stagione con Diaz trequartista mi fa venire la voglia di segu… - giornalemolise : Tiro con l’arco, gara interregionale 3 D a #Trivento: in competizione le regioni Molise, Calabria, Lazio e Abruzzo… -