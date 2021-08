Tiro a Segno, Olimpiadi Tokyo: Marco De Nicolo non riesce a centrare la qualificazione alla finale nella carabina 3 posizioni (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Tiro a Segno italiano saluta le Olimpiadi di Tokyo senza centrare neanche una finale. Nell’ultimo atto in programma ai Giochi, quello della gara di carabina 3 posizioni uomini da 50 metri, Marco De Nicolo non riesce infatti a entrare nei migliori otto per andare a giocarsi le medaglie nell’atto conclusivo che scatterà alle ore 09.50. Il veterano azzurro parte bene trovando un solido 396/400 in ginocchio (100-99-97-100) e un ottimo 393/400 a terra (99-95-99-100), che temporaneamente lo hanno addirittura ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Ilitaliano saluta ledisenzaneanche una. Nell’ultimo atto in programma ai Giochi, quello della gara diuomini da 50 metri,Denoninfatti a entrare nei migliori otto per andare a giocarsi le medaglie nell’atto conclusivo che scatterà alle ore 09.50. Il veterano azzurro parte bene trovando un solido 396/400 in ginocchio (100-99-97-100) e un ottimo 393/400 a terra (99-95-99-100), che temporaneamente lo hanno addirittura ...

