Tina Cipollari e Kikò Nalli ancora innamorati? L’ex di lui sgancia la bomba

Ambra Lombardo intervistata tra le pagine di DiPiù , lancia la bomba riguardante Kikò Nalli e la ex mogliecon la quale condivide anche l'amore per i tre figli nati dal loro matrimonio. Kikò Nalli ancora innamorato di? La ex sgancia la bomba Kikò è un uomo molto buono. Posso ...Come svelato da Ambra il suo ex fidanzato sarebbe ancora oggi molto legato a, la vamp di 'Uomini e Donne': 'Kikò è un uomo buono. Innamorato dei suoi figli e forse, in fondo in fondo, ...Tina Cipollari e Kikò Nalli dopo il divorzio sono ancora innamorati? L'ex di lui sgancia la bomba e rivela ogni cosa.La storia d'amore tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli, nata nel 2019 nella Casa del Grande Fratello, è naufragata un anno fa. Non si scioglie, invece, il nodo che tiene legato l'hairstylist all'ex moglie ...