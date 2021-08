The Help, Viola Davis rinnega il film: "Mi sembra di aver tradito la mia gente" (Di lunedì 2 agosto 2021) Viola Davis, protagonista di The Help, si è detta successivamente pentita di aver preso parte al film con Octavia Spencer ed Emma Stone: ecco perché. Nel 2012 Viola Davis ricevette una candidatura agli Oscar per l'interpretazione della cameriera Aibileen Clark in The Help, film di Tate Taylor tratto dal romanzo L'aiuto di Kathryn Stockett, che in onda questa sera su Rai 1 in prima serata. Da diversi anni, sin dall'uscita nelle sale, l'attrice si è più volte pentita pubblicamente per aver deciso di partecipare al ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 2 agosto 2021), protagonista di The, si è detta successivamente pentita dipreso parte alcon Octavia Spencer ed Emma Stone: ecco perché. Nel 2012ricevette una candidatura agli Oscar per l'interpretazione della cameriera Aibileen Clark in Thedi Tate Taylor tratto dal romanzo L'aiuto di Kathryn Stockett, che in onda questa sera su Rai 1 in prima serata. Da diversi anni, sin dall'uscita nelle sale, l'attrice si è più volte pentita pubblicamente perdeciso di partecipare al ...

