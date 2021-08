The Batman avrà un sequel: ecco il secondo capitolo di un film non ancora uscito nelle sale (Di lunedì 2 agosto 2021) Robert Pattison finisce dentro la spirale dei «super», e a lui tocca impersonare il vendicatore della notte, Batman cioè il nuovo Bruce Wayne. Matt Reeves vuole rilanciare il franchise, ma questo lo avevamo già intuito non molto tempo fa. Il tanto atteso «The Batman» avrà l'arduo compito di creare una trilogia degna di nota, almeno secondo i piani di Warner Bros. Che fine ha fatto The Batman di Matt Reeves? ecco cosa racconterà la nuova pellicola incentrata sulla rinascita del Cavaliere Oscuro Visto che il nuovo film si slegherà totalmente dalle narrazioni precedenti del ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 2 agosto 2021) Robert Pattison finisce dentro la spirale dei «super», e a lui tocca impersonare il vendicatore della notte,cioè il nuovo Bruce Wayne. Matt Reeves vuole rilanciare il franchise, ma questo lo avevamo già intuito non molto tempo fa. Il tanto atteso «Thel'arduo compito di creare una trilogia degna di nota, almenoi piani di Warner Bros. Che fine ha fatto Thedi Matt Reeves?cosa racconterà la nuova pellicola incentrata sulla rinascita del Cavaliere Oscuro Visto che il nuovosi slegherà totalmente dalle narrazioni precedenti del ...

