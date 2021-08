Tevere Point, lo spazio per i giovani gestito dagli U35: Sport, Natura, Turismo, Navigabilità, Enogastronomia (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha inaugurato il Centro di Sosta Tevere Point, lo spazio gestito da Under35 volto ad agevolare la fruizione della Valle del Tevere. Corsi di dragonboat, di tiro con l’arco, noleggio di biciclette con pedalata assistita, kayak e canoe, il campionato nazionale di canottaggio, allenamenti e gare di podistica ed equitazione: i giovani del Lazio, e non solo, potranno cimentarsi in diverse attività, divertendosi in mezzo alla Natura. Il progetto è stato realizzato grazie al finanziamento della Regione Lazio nell’ambito ... Leggi su funweek (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha inaugurato il Centro di Sosta, loda Under35 volto ad agevolare la fruizione della Valle del. Corsi di dragonboat, di tiro con l’arco, noleggio di biciclette con pedalata assistita, kayak e canoe, il campionato nazionale di canottaggio, allenamenti e gare di podistica ed equitazione: idel Lazio, e non solo, potranno cimentarsi in diverse attività, divertendosi in mezzo alla. Il progetto è stato realizzato grazie al finanziamento della Regione Lazio nell’ambito ...

Advertising

stefanodonno75 : Accademia italiana Pellegrini (Lingua e Cultura) e I Quaderni del Bardo Edizioni: Spazio Tevere Point: vivere la Va… - serlupini46 : RT @TurismoItaliaNw: ROMA | Nasce Spazio Tevere Point: nuovi itinerari ciclopedonali e un’app per scoprirli nella Valle del Tevere Leggi l… - ABenedetti32 : RT @TurismoItaliaNw: ROMA | Nasce Spazio Tevere Point: nuovi itinerari ciclopedonali e un’app per scoprirli nella Valle del Tevere Leggi l… - Botti801 : RT @TurismoItaliaNw: ROMA | Nasce Spazio Tevere Point: nuovi itinerari ciclopedonali e un’app per scoprirli nella Valle del Tevere Leggi l… - CasaSpineto : RT @TurismoItaliaNw: ROMA | Nasce Spazio Tevere Point: nuovi itinerari ciclopedonali e un’app per scoprirli nella Valle del Tevere Leggi l… -

Ultime Notizie dalla rete : Tevere Point Viabilità, Roma: Zingaretti inaugura il Centro di Sosta Tevere Point La partecipazione del presidente della Regione. Questa mattina il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha inaugurato il Centro di Sosta Tevere Point, uno spazio gestito da Under35 volto ad agevolare la fruizione della Valle del Tevere e a consolidare il percorso ciclopedonale tra la Riserva Regionale e il Centro di Sosta. 'Tevere ...

NASCE SPAZIO TEVERE POINT. Nuovi itinerari ciclopedonali ed un'App per scoprirli nel progetto di riqualificazione della Valle del Tevere 30/07/2021 - 17:54 Questa mattina il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha inaugurato il Centro di Sosta Tevere Point, uno spazio gestito da Under35 volto ad agevolare la fruizione della Valle del Tevere e a consolidare il percorso ciclopedonale tra la Riserva Regionale e il Centro di Sosta. "Tevere ...

Spazio Tevere Point: nuovi itinerari e un'app tra natura, sport e cultura Revenews Tevere Point, lo spazio per i giovani gestito dagli U35: Sport, Natura, Turismo, Navigabilità, Enogastronomia Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha inaugurato il Centro di Sosta Tevere Point, lo spazio gestito da Under35 volto ad agevolare la fruizione della Valle del Tevere ...

Nasce Spazio Tevere Point, alla (ri)scoperta della valle del Tevere Nuovi itinerari ciclopedonali ed un’app per scoprirli nel progetto di riqualificazione della Regione Lazio della Valle del Tevere ...

La partecipazione del presidente della Regione. Questa mattina il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha inaugurato il Centro di Sosta, uno spazio gestito da Under35 volto ad agevolare la fruizione della Valle dele a consolidare il percorso ciclopedonale tra la Riserva Regionale e il Centro di Sosta. '...30/07/2021 - 17:54 Questa mattina il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha inaugurato il Centro di Sosta, uno spazio gestito da Under35 volto ad agevolare la fruizione della Valle dele a consolidare il percorso ciclopedonale tra la Riserva Regionale e il Centro di Sosta. "...Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha inaugurato il Centro di Sosta Tevere Point, lo spazio gestito da Under35 volto ad agevolare la fruizione della Valle del Tevere ...Nuovi itinerari ciclopedonali ed un’app per scoprirli nel progetto di riqualificazione della Regione Lazio della Valle del Tevere ...