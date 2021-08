Terza e quarta dose”. Vaccino Covid, la previsione del virologo Guido Silvestri per i prossimi mesi (Di lunedì 2 agosto 2021) La variante Delta spinge i contagi da Covid e salgono anche i ricoveri ordinari e in terpia intensiva. Secondo i dati dell’ultimo bollettino della Protezione Civile i ricoverati con sintomi sono 1.854, +103 da ieri, 230 in terapia intensiva, +16. E’ stato intanto raggiunto il 60% di copertura vaccinale. Lo rende noto la struttura guidata dal commissario Francesco Paolo Figliuolo. L’obiettivo è stato raggiunto secondo le previsioni del piano elaborato a inizio marzo dalla Struttura, si sottolinea. “Aver vaccinato il 60% degli italiani con più di dodici anni è un traguardo importante che conferma la validità del piano attuato attraverso la sinergia tra Regioni/Province ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 agosto 2021) La variante Delta spinge i contagi dae salgono anche i ricoveri ordinari e in terpia intensiva. Secondo i dati dell’ultimo bollettino della Protezione Civile i ricoverati con sintomi sono 1.854, +103 da ieri, 230 in terapia intensiva, +16. E’ stato intanto raggiunto il 60% di copertura vaccinale. Lo rende noto la struttura guidata dal commissario Francesco Paolo Figliuolo. L’obiettivo è stato raggiunto secondo le previsioni del piano elaborato a inizio marzo dalla Struttura, si sottolinea. “Aver vaccinato il 60% degli italiani con più di dodici anni è un traguardo importante che conferma la validità del piano attuato attraverso la sinergia tra Regioni/Province ...

