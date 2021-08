Terza dose vaccino, l’appello: “Prima confrontare immunità guariti-vaccinati” (Di lunedì 2 agosto 2021) vaccino covid: Terza dose sì, Terza dose no. Il dibattito sulla necessità o meno di un ‘booster’ per i vaccinati contro Covid-19 è attualmente prematuro e mal posto secondo l’internista Nino Mazzone, direttore del Dipartimento di Area medica, Cronicità e Continuità assistenziale dell’Asst Ovest Milanese, ospedale Civile di Legnano. Fra i sanitari italiani contagiati durante la seconda ondata pandemica (nel novembre 2020 si ritrovò ricoverato dalla sera alla mattina nel reparto che dirige), Mazzone è “fresco di Prima dose alla quale mi sono sottoposto ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 agosto 2021)covid:sì,no. Il dibattito sulla necessità o meno di un ‘booster’ per icontro Covid-19 è attualmente prematuro e mal posto secondo l’internista Nino Mazzone, direttore del Dipartimento di Area medica, Cronicità e Continuità assistenziale dell’Asst Ovest Milanese, ospedale Civile di Legnano. Fra i sanitari italiani contagiati durante la seconda ondata pandemica (nel novembre 2020 si ritrovò ricoverato dalla sera alla mattina nel reparto che dirige), Mazzone è “fresco dialla quale mi sono sottoposto ...

