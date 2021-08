Terza dose di vaccino contro il covid nel Regno Unito: si parte il prossimo mese (Di lunedì 2 agosto 2021) Non è finita! Arriva la Terza dose di vaccino contro il covid nel Regno Unito. Alcuni ultimi studi dimostrerebbero come l’immunità dei vaccini possa scemare dopo 5-6 mesi in particolare nelle persone più anziane e fragili. Pertanto il governo di Boris Johnson sembra avere deciso. Per la Terza dose si parte il mese prossimo. Tutti gli over 50 e gli immunodepressi riceveranno una Terza somministrazione (forse eterologa) dal 6 settembre, per un totale di 32 milioni di ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 2 agosto 2021) Non è finita! Arriva ladiilnel. Alcuni ultimi studi dimostrerebbero come l’immunità dei vaccini possa scemare dopo 5-6 mesi in particolare nelle persone più anziane e fragili. Pertanto il governo di Boris Johnson sembra avere deciso. Per lasiil. Tutti gli over 50 e gli immunodepressi riceveranno unasomministrazione (forse eterologa) dal 6 settembre, per un totale di 32 milioni di ...

MediasetTgcom24 : Covid, la Germania offrirà la terza dose di vaccino da settembre #coronavirus - Agenzia_Ansa : Il governo britannico di Boris Johnson si prepara, come largamente anticipato, ad un piano per la somministrazione… - repubblica : Coronavirus, Boris Johnson ha deciso: nel Regno Unito terza dose di vaccino in autunno - isamiccoli52 : RT @eziomauro: Coronavirus, Boris Johnson ha deciso: nel Regno Unito terza dose di vaccino in autunno - Carmine13051963 : RT @boni_castellane: Ma come fa una terza dose di un vaccino vecchio a coprire una variante nuova? -