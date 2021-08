Terapia di coppia per amanti: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di lunedì 2 agosto 2021) Terapia di coppia per amanti: trama, cast e streaming del film Stasera – lunedì 2 agosto 2021 – alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Terapia di coppia per amanti, film del 2017 diretto da Alessio Maria Federici, con protagonisti Ambra Angiolini e Pietro Sermonti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Viviana e Modesto sono amanti, entrambi sposati e con un figlio a testa. Il loro rapporto è talmente tormentato che decidono di sottoporsi ad una Terapia di coppia: o meglio, Modesto ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 agosto 2021)diper: trama, cast e streaming delStasera – lunedì 2 agosto 2021 – alle ore 21,20 su Canale 5 va in ondadiperdel 2017 diretto da Alessio Maria Federici, con protagonisti Ambra Angiolini e Pietro Sermonti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Viviana e Modesto sono, entrambi sposati e con un figlio a testa. Il loro rapporto è talmente tormentato che decidono di sottoporsi ad unadi: o meglio, Modesto ...

Advertising

bubinoblog : GUIDA TV 2 AGOSTO 2021: UN LUNEDÌ TRA THE HELP, TERAPIA DI COPPIA PER AMANTI E IL CULT IL SOCIO - CorriereUmbria : Stasera in tv 2 agosto su Canale 5 c'è il film Terapia di coppia per amanti: la trama #Terapiadicoppiaperamanti… - Astralus : Stasera in tv: “Terapia di coppia per amanti” su Canale 5 - statodelsud : Terapia di coppia per amanti, il cast del film con Ambra Angiolini. FOTO - Pino__Merola : Terapia di coppia per amanti, il cast del film con Ambra Angiolini. FOTO -