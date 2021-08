Tennis, Ranking ATP (2 agosto): vetta invariata, Djokovic leader, Ruud 12°. Mager numero 71, è miglior classifica (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Ranking ATP, per le prime dieci posizioni, non cambia. Questo per una ragione semplice: le Olimpiadi non accordano alcun cambiamento in termini di punti. Una decisione, questa, giunta nel 2016 a seguito di disaccordi ITF-ATP (nonché WTA). Data la situazione, i primi dieci restano gli stessi e totalmente invariati: in vetta c’è Novak Djokovic, Matteo Berrettini è ottavo, Denis Shapovalov chiude da decimo. Il balzo non è grande, ma per Casper Ruud è il più importante: l’uomo che ha vinto tre tornei di fila, primo a riuscirci dal filotto di dieci anni fa di Andy Murray nel mese di ottobre. Il norvegese torna da Kitzbühel ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) IlATP, per le prime dieci posizioni, non cambia. Questo per una ragione semplice: le Olimpiadi non accordano alcun cambiamento in termini di punti. Una decisione, questa, giunta nel 2016 a seguito di disaccordi ITF-ATP (nonché WTA). Data la situazione, i primi dieci restano gli stessi e totalmente invariati: inc’è Novak, Matteo Berrettini è ottavo, Denis Shapovalov chiude da decimo. Il balzo non è grande, ma per Casperè il più importante: l’uomo che ha vinto tre tornei di fila, primo a riuscirci dal filotto di dieci anni fa di Andy Murray nel mese di ottobre. Il norvegese torna da Kitzbühel ...

