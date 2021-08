Tennis | Nadal | “La mia rinuncia a Tokyo 2020? Avevo bisogno di riposo”

(Di lunedì 2 agosto 2021) “di un po’ di”. Così Rafatorna a parlare riguardo alla suaalle Olimpiadi dialla vigilia del torneo di Washington, scelto come ripartenza. “Ho avuto problemi con il piede. Quando mi sono reso conto che dovevo fermarmi e non giocare a Wimbledon neanche alle Olimpiadi, ho guardato il calendario e ho fissato Washington come il mio prossimo obiettivo” ha detto lo spagnolo. SportFace.

