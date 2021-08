Tennis: Atlanta, Isner vince il torneo per la sesta volta (Di lunedì 2 agosto 2021) Lo statunitense John Isner ha vinto ieri il suo sesto titolo del torneo Atp di Atlanta battendo in finale il giovane connazionale Brandon Nakashima 7 - 6(10/8) 7 - 5, grazie anche a 21 ace messi a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 2 agosto 2021) Lo statunitense Johnha vinto ieri il suo sesto titolo delAtp dibattendo in finale il giovane connazionale Brandon Nakashima 7 - 6(10/8) 7 - 5, grazie anche a 21 ace messi a ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Atlanta Tennis: Atlanta, Isner vince il torneo per la sesta volta Gli italiani in tabellone ad Atlanta erano quest'anno Andreas Seppi, eliminato ai sedicesimi, e Jannik Sinner, fuori agli ottavi di finale. .

Atp Atlanta 2021: Jannik Sinner trionfa in doppio insieme ad Opelka ...settimana che non ha regalato grandi gioie al tennis italiano, Jannik Sinner offre ai tifosi azzurri una piccola consolazione. L'altoatesino si è infatti aggiudicato il titolo di doppio ad Atlanta ...

TENNIS: TORNEO ATLANTA. ISNER BATTE FRITZ, IN FINALE CON NAKASHIMA ATLANTA (USA) (ITALPRESS) - John Isner in finale al "Truist Atlanta Open", torneo ATP 250 con un montepremi di 555.995 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'Atlantic Station della ca ...

