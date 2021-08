Temptation Island | l’addio al celibato di Ste

(Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo il loro percorso aStefano Socionovo e Claudia Venturini hanno confermato la volontà di sposarsi e, man mano che la data si avvicina, i due stanno ultimando i dettagli delle loro nozze. In queste ore l’uomo ha anche festeggiato il suo addio ale insieme a lui erano presenti anche alcuni ex concorrenti del reality. Tra le sei coppie che hanno partecipato alla nona Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

trash_italiano : Stanno circolando sui social vecchi post pubblicati da Jessica (attualmente protagonista di Temptation Island) ?? - trash_italiano : Valentina Vignali trova nei suoi DM di Instagram messaggi ricevuti da Stefano (compagno di Manuela a Temptation Isl… - Stefano15067453 : @Mmaisia @babifar22 La tv mi ha insegnato a spegnerla. Non avrei mai pensato prima di pensare: di spegnerla, ipnoti… - MondoTV241 : Karina Kascella ne ha per tutti,frecciate a Galgani, Zorzi e Oppini e a Stefano e Manuela di Temptation Island… - BITCHYFit : Temptation Island, Manuela Carriero fa una dedica al nuovo compagno Luciano Punzo: “É amore” -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Le parole di Manuela per il nuovo fidanzato (ex tentatore). La storia tra Stefano Sirena e Manuela Carriero è finita con il falò di confronto a. Lui però sta continuando a lanciare accuse alla sua ex, che intanto si sta vivendo una nuova relazione con il tentatore Luciano Punzo . E proprio per Luciano Manuela ha scritto una ...Da Pierpaolo Pretelli alla frecciata per Gemma Galgani: tutti i gossip del primo agosto Da Pierpaolo Pretelli passiamo invece a. Nonostante il programma di Filippo Bisciglia sia ...Sono trascorsi pochi giorni da quando su Canale 5 è andata in onda l'ultima puntata di Temptation Island e i protagonisti di questa edizione continuano a trovarsi al centro dell'attenzione mediatica.Tutte le novità e gli aggiornamenti riguardo Temptation Island. Manuela Carriero ha finalmente capito di essere felice con il suo nuovo fidanzato ...