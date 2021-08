Temptation Island | la famosa coppia torna insieme dopo la rottura

Leggi su viaggiarealverde

(Di lunedì 2 agosto 2021) Qualcuno ricorderà la passata edizione di, la numero 7 andata in onda nel 2020, in cui tra le coppie protagoniste abbiamo visto Anna Boschetti e Andrea Battistelli che all’epoca avevano diverse aspettative sul loro futuro. Alti e bassi Anna, più grande del suo fidanzato di circa 10 anni, voleva un figlio ma il ragazzo era molto titubante, non si sentiva pronto ad un impegno così grande, per questo avevano avuto un percorso travagliato e un falò molto acceso sebbene poi avessero scelto di uscire assieme lo stesso. Salvo poi lasciarsi per un tradimento di lui, a detta della donna, che ha lanciato il gossip affermando che ...