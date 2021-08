Temporali e vento forte: una quindicina di interventi nel pomeriggio di lunedì (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono circa quindici gli interventi dei vigili del fuoco legati al maltempo avvenuti nel pomeriggio di lunedì 2 agosto . L'area interessata da vento forte e Temporali sparsi va dai Comuni di Mareno di ... Leggi su trevisotoday (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono circa quindici glidei vigili del fuoco legati al maltempo avvenuti neldi2 agosto . L'area interessata dasparsi va dai Comuni di Mareno di ...

Ultime Notizie dalla rete : Temporali vento Temporali e vento forte: una quindicina di interventi nel pomeriggio di lunedì Sono circa quindici gli interventi dei vigili del fuoco legati al maltempo avvenuti nel pomeriggio di lunedì 2 agosto . L'area interessata da vento forte e temporali sparsi va dai Comuni di Mareno di Piave a Vazzola, Crocetta del Motello, Maser e Asolo fino a Fontanelle e Ponte di Piave. I pompieri sono intervenuti per: tagli pianta, un ...

Livestorm, annunciata da Arpa l'app per predire i temporali Il cerchio rosso segnala che è molto probabile l'arrivo della grandine' Sono sempre più frequenti, infatti, i temporali, accompagnati da molti fulmini, forti raffiche di vento e grandine, talvolta ...

Codice giallo per temporali sparsi, vento e mareggiate Livorno Press Maltempo nel Trevigiano: 15 interventi dei vigili del fuoco TREVISO - Il maltempo si abbatte sulla provincia di Treviso: 15 interventi dei vigili del fuoco oggi, lunedì 2 agosto. Temporali e vento forte, con pali e un camino pericolanti. I ...

Maltempo: addio a 10 mila ettari di colture. Danni per 32 milioni di euro Continua il clima pazzo di quest’estate in Piemonte segnata da continue e pesanti grandinate, piogge torrenziali, vento forte, frane e smottamenti che stanno mandano in fumo 10 mila ettari di colture ...

