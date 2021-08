Telecamere al parco della Ciampa di Cavallo (Di lunedì 2 agosto 2021) di Monica De Santis “Grazie all’amministrazione comunale per averci ascoltato ed aver installato le Telecamere intorno al parco della Ciampa di Cavallo”. I componenti dell’Associazione Bruno?Zevi, nata diversi anni fa con lo scopo di tutelare e difendere l’intero quartiere della zona orientale di Salerno, sono finalmente soddisfatti, dopo una lunga battaglia contro coloro che stavano distruggendo e vandalizzando il parco… “Il nostro – spiegano – è un lavoro iniziato molto anni fa, quando furono portati via i container che ospitavano le famiglie terremotate. Abbiamo per ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 2 agosto 2021) di Monica De Santis “Grazie all’amministrazione comunale per averci ascoltato ed aver installato leintorno aldi”. I componenti dell’Associazione Bruno?Zevi, nata diversi anni fa con lo scopo di tutelare e difendere l’intero quartierezona orientale di Salerno, sono finalmente soddisfatti, dopo una lunga battaglia contro coloro che stavano distruggendo e vandalizzando il… “Il nostro – spiegano – è un lavoro iniziato molto anni fa, quando furono portati via i container che ospitavano le famiglie terremotate. Abbiamo per ...

