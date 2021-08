Tamberi e Jacobs | l’Italia dà il meglio quando ha tutti contro

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 2 agosto 2021) A Tokyo si è scritta la storia dello sport italiano. Il doppio oro dinel salto in alto e dinei cento metri arrivati nel giro di pochi minuti, proiettanon solo tra le prime dieci nazioni del medagliere ma nell’olimpo dello sport mondiale. I cento metri non sono una disciplina qualsiasi, ma rappresentano l’emblema dello spirito olimpico, la finale dei cento metri è l’appuntamento più atteso ed emozionante delle Olimpiadi e per risalire all’ultimo oro vinto da un europeo bisogna andare indietro fino a Barcellona 1992. Ma c’è qualcosa di più a rendere indimenticabile questa giornata ed è il modo in cui sono arrivate ...