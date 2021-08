Tamberi | cosa aveva previsto prima della vittoria alle Olimpiadi

(Di lunedì 2 agosto 2021) Gianmarcoha trionfatodi Tokyo 2020 L'atleta ha vinto la medaglia d'oro nella sua disciplina: il salto in alto. Il suo risultato è unto importante per la storia sportiva ...

Volevo dimostrarti che tu sei in assoluto lapiù importante della mia vita, molto più ... poco prima di partire per le Olimpiadi di Tokyo, dove ha vinto l'oro nel salto in alto, Gianmarco...Gianmarcoha trionfato alle olimpiadi di Tokyo 2020 L'atleta ha vinto la medaglia d'oro nella sua disciplina: il salto in alto. Il suo risultato è un primato importante per la storia sportiva dell'...Roma, 2 ago. (askanews) - 'C'è solo un'ultima cosa che dovevo assolutamente fare prima di partire per queste mie Olimpiadi. Volevo dimostrarti che ...Marcell Jacobs a quasi 24 ore da quei 9 secondi ed 80 centesimi irreali, ha preso parte alla cerimonia di premiazione dei 100 metri di atletica leggera delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tanta emozione, o ...