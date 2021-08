Susy Fuccillo messa in ginocchio dall’incendio di Catania che ha incenerito il suo stabilimento balneare (Di lunedì 2 agosto 2021) Susy Fuccillo, storica ballerina di Amici, oggi ha condiviso su Instagram il video di ciò che rimane del suo stabilimento balneare Le Capannine, situato a Catania: cenere. In questi giorni, infatti, la Sicilia è in una morsa di incendi dolosi che stanno distruggendo vegetazioni ed attività, come quella della famiglia Fuccillo, che si è vista togliere in soli 20 minuti oltre 30 anni di sacrifici. “La prova più difficile che la vita mi ha messo davanti” – ha scritto Susy Fuccillo su Instagram – “Questo è quello che rimane della nostra attività familiare… ... Leggi su biccy (Di lunedì 2 agosto 2021), storica ballerina di Amici, oggi ha condiviso su Instagram il video di ciò che rimane del suoLe Capannine, situato a: cenere. In questi giorni, infatti, la Sicilia è in una morsa di incendi dolosi che stanno distruggendo vegetazioni ed attività, come quella della famiglia, che si è vista togliere in soli 20 minuti oltre 30 anni di sacrifici. “La prova più difficile che la vita mi ha messo davanti” – ha scrittosu Instagram – “Questo è quello che rimane della nostra attività familiare… ...

