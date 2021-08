Supplenze dalle GPS, il 3 agosto alle 11 riunione al Ministero con i sindacati (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo la richiesta da parte dei sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief), il Ministero dell'Istruzione fissa una data per gli incarichi a tempo determinato dalle GPS. La riunione è fissata per domani, martedì 3 agosto, alle 11. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo la richiesta da parte dei(Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief), ildell'Istruzione fissa una data per gli incarichi a tempo determinatoGPS. Laè fissata per domani, martedì 311. L'articolo .

Advertising

cronaca_news : Assunzioni scuola, ad agosto al via quelle dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)… - sindelicato : RT @PacificoTweet: Precariato, dal 2 al 9 agosto al via le domande per essere assunti in ruolo dalle GPS e le assegnazioni delle oltre 200… - PacificoTweet : Precariato, dal 2 al 9 agosto al via le domande per essere assunti in ruolo dalle GPS e le assegnazioni delle oltre… - AniefTorino : Precariato, dal 2 al 9 agosto al via le domande per essere assunti in ruolo dalle GPS e le assegnazioni delle oltre… -