Superlega, Uefa pronta a ignorare le disposizioni del Tribunale di Madrid (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Tribunale di Madrid ha messo alle corde l’Uefa. La metafora con il mondo della boxe calza a pennello riguardo il caso Superlega, in quanto i vertici dell’organo sportivo europeo si trovano attualmente in una situazione a dir poco insidiosa. Il Tribunale iberico ha difatti annullato eventuali sanzioni ai club fondatori del progetto Superlega, inflitte teoricamente dall’Uefa stessa come ‘punizione’ per aver creato una competizione esterna. Secondo quanto riportato dal ‘Times’, autorevole quotidiano statunitense, Aleksander Ceferin sarebbe pronto a ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) Ildiha messo alle corde l’. La metafora con il mondo della boxe calza a pennello riguardo il caso, in quanto i vertici dell’organo sportivo europeo si trovano attualmente in una situazione a dir poco insidiosa. Iliberico ha difatti annullato eventuali sanzioni ai club fondatori del progetto, inflitte teoricamente dall’stessa come ‘punizione’ per aver creato una competizione esterna. Secondo quanto riportato dal ‘Times’, autorevole quotidiano statunitense, Aleksander Ceferin sarebbe pronto a ...

